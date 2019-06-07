"Автодор" и ВЭБ.РФ создадут инвестиционную платформу для поддержки проектов ГЧП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" и ВЭБ.РФ договорились о создании инвестиционной платформы для поддержки проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба банка.

"Инвестиционная платформа позволит привлекать финансирование в подготовительную стадию проектов ГЧП в транспортной сфере, реализация которых снимет существующие инфраструктурные ограничения и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации", - сказал председатель совета директоров ООО "Автодор-Инвест" Павел Селезнев.

По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Юрия Корсуна, на рассмотрении сторон уже находится ряд проектов для подготовки и для последующего предложения инвесторам.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.