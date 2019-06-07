"Роснефть" подписала допсоглашение с Башкирией о поддержке в развитии физкультуры и спорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. ПАО "Роснефть" окажет финансовую поддержку Башкирии в развитии спорта и социальной инфраструктуры в районах своей производственной деятельности. Дополнительное соглашение об этом между сторонами подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба компании.

"В соответствии с документом, компания окажет финансовую помощь региону в развитии физической культуры и спорта, а также социальной инфраструктуры в районах производственной деятельности ПАО "АНК "Башнефть", - говорится в сообщении.

В регионе при поддержке предприятия построены несколько спортивных объектов и медицинских учреждений. Соглашение о сотрудничестве между "Роснефтью" и республикой действует с января 2017 года. По данным компании, ежегодный объем финансирования программы составляет 4 млрд рублей.

Башкирия - основной регион производственной деятельности АНК "Башнефть", которая является одним из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. В промышленной эксплуатации, согласно данным сайта предприятия, более 180 месторождений. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть". Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция компании.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.