Власти Адыгеи будут опираться на практику регионов в обеспечении благосостояния граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены опираться на лучшие практики регионов в вопросе обеспечения роста благосостояния граждан. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава республики Мурат Кумпилов по итогам пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении сделал акцент на задачах по повышению благосостояния граждан, это главный приоритет и, в конечном счете, итог нашей работы", - сказал Кумпилов.

В выполнении поставленных задач, продолжил он, власти Адыгеи планируют "опираться на свой опыт, конкурентные преимущества республики и лучшие практики регионов". При этом по словам главы республики, работа в этом направлении должна быть последовательной и соответствующей идее и принципу "Россия - страна возможностей".

Речь, как пояснил Кумпилов, идет о развитии кадрового и интеллектуального потенциала, инвестиционной привлекательности республики, прозрачности деловой среды, выполнении социальных обязательств и эффективности работы всех уровней власти.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.