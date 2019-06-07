ОЭЗ "Технополис "Москва" и VEB Ventures заключили соглашение для поддержки стартапов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Технополис "Москва" заключила соглашение с компанией ВЭБ.РФ VEB Ventures, которое будет содействовать развитию инновационной инфраструктуры, в том числе продвижению российских разработок за рубежом. Соглашение подписано на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

"Соглашение предусматривает новые возможности для портфельных компаний VEB Ventures по расположению производства на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", а для резидентов индустриальной площадки - по привлечению инвестиций от VEB Ventures. Отдельным направлением сотрудничества, в соответствии с подписанным документом, станет совместная работа по созданию благоприятных условий для российских высокотехнологичных компаний по выходу на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, развитие высокотехнологичной промышленности - одна из основных задач работы ведомства. "Создание специализированной промышленной инфраструктуры в мегаполисе, поддержка действующих и новых высокоэффективных предприятий - катализатор развития города. Чем больше инновационных, экологичных производств с высокой социальной ответственностью и высокой добавленной стоимостью продукции локализовано в мегаполисе, тем выше уровень жизни", - сказал Прохоров.

VEB Ventures (ранее ВЭБ Инновации) - компания группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через управление венчурными фондами. Компания предлагает проектам не только венчурные инвестиции, но и возможность получать финансовые продукты компаний Группы ВЭБ.РФ на специальных условиях.

ОЭЗ "Технополис "Москва" - специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. В настоящее время на территории ОЭЗ размещено 57 высокотехнологичных производств, которые получают ряд преференций от города: налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, режим свободной таможенной зоны и т.д. На сегодняшний день резиденты уже осуществили инвестиции в развитие своих производств в размере порядка 23,4 млрд рублей и создали более 5,5 тыс. рабочих мест.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный центр партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.