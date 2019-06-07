Жители Владимирской области высказались против экономического форума в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Жители Владимирской области высказались против дальнейшего проведения межрегионального Владимирского экономического форума, проходившего в регионе шесть лет подряд. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил губернатор региона Владимир Сипягин.

Ранее на своей странице в Facebook глава региона обратился к жителям с вопросом о целесообразности Владимирского экономического форума, который проводился с 2013 года по инициативе предыдущего губернатора Светланы Орловой и считался главным деловым мероприятием области. Форум привлекал на свою площадку членов правительства РФ, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, руководителей регионов и органов госвласти, бизнесменов.

"Жители, откликнувшиеся на мой вопрос, солидарно высказались против форума. Люди не увидели пользы для себя от его проведения. Жители области против бесполезных расходов, и я их в этом поддерживаю", - сказал Сипягин.

По словам губернатора, жители области могут предложить другие мероприятия для проведения в регионе, такие инициативы будут обсуждаться. "Отмечу, что, если жители одобрят или сами предложат другие масштабные мероприятия, например, культурные, спортивные, научные - обязательно организуем. Уверен, не сможет наша область долго обходиться без крупных ярких событий. Люди у нас творческие, талантливые", - добавил Сипягин.

Ранее власти региона отказались от проведения форума в традиционное время - в конце мая-начале июня, не исключив возможности проведения мероприятия осенью после обсуждения его формата с представителями бизнеса области. Межрегиональный Владимирский экономический форум включал в себя проведение выставки продукции ведущих предприятий региона, а также на нем проходили презентации туристического и культурного потенциала региона, подписывались инвестиционные соглашения. В разные годы темами мероприятия становились импортозамещение, поддержка малого бизнеса, юбилей Золотого кольца. В 2018 году мероприятие было направлено на продвижение высокотехнологичной продукции предприятий регионов России.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.