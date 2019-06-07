Чубайс: Роснано не потеряло ни одного проекта из-за международных санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. АО "Роснано" не потеряло ни одного проекта из-за введенных в отношении России международных санкций, сказал ТАСС глава АО "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"К счастью, у нас нет ни одного проекта, который бы рухнул из-за санкций. Хотя такие риски были, в том числе по поставкам хайтековского оборудования на крупные наши предприятия. Но удалось их избежать. То есть такого прямого <...> катастрофического влияния, к счастью, нет", - сказал он.

В то же время глава Роснано отметил, что "изоляция национальной экономики - это системный тормоз для ее развития".

"Нам нужно трезво себя оценивать и не просто внимательно изучить мир инновационной экономики со всеми законами, но и извлечь из него именно то, что для нас адекватно, то, что эффективно работает", - сказал Чубайс.

Говоря о сотрудничестве с потенциальными китайскими партнерами Роснано, глава российской нанотехнологической компании ответил, что процесс двустороннего взаимодействия выстраивается сложно.

"Вы знаете, сложно у нас с китайскими партнерами выстраиваются взаимоотношения. У Роснано есть около десятка проектов с Китаем, некоторые продвигаются неплохо, но я, к сожалению, не могу пока похвастаться тем, что мы получили в результате взаимодействия с китайскими партнерами настоящий прорывной результат",- сказал он.

Международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.