Региональный оператор фонда "Сколково" появится на Кубани

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают, что в регионе начнет работать региональный оператор фонда "Сколково" после открытия инновационного центра, которое запланировно в июле текущего года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Администрация Кубани, Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд "Cколково") и НАО "Корпорация развития Краснодарского края" подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере, направленное на модернизацию экономики региона с применением современных технологий, продуктов и услуг.

"Технологии и внедрение их в предпринимательскую среду, поддержка стартапов и современные технологии позволят экономике Кубани развиваться на той скорости, которую диктует прогресс. Буквально через месяц у нас открывается инновационный центр. Уверен, это приблизит нас к получению статуса регионального оператора "Сколково", - цитирует пресс-служба вице-губернатора края Василия Швеца.

Инновационный центр сконцентрирует все интеллектуальные и технические ресурсы края, а также привлечет их из ближайших регионов, отметили в пресс-службе. "Кроме того, он позволит получать местным инновационным командам статус резидентов. Благодаря этому компании смогут эффективнее привлекать инвестиции, патентовать разработки, участвовать в акселерационных программах и мероприятиях, проводимых Фондом", - сообщает пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.