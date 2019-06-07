Глава ЯНАО: конкурс на строительство теплохода стоимостью 1,5 млрд рублей пройдет летом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют летом 2019 года выбрать верфь для строительства нового пассажирского теплохода. Сроки проведения конкурса сдвинулись с весны из-за дополнительного технологического аудита и общественных обсуждений, сообщил ТАСС в пятницу губернатор региона Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Конкурс еще не прошел <…> В силу того, что сумма более 1 млрд рублей, по нашему законодательству, это подлежит дополнительному технологическому аудиту, должны пройти общественные обсуждения, это все сдвинуло сроки. Летом должны подвести итоги процедуры, и мы будем заключать договор", - сказал Артюхов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, длина теплохода составит не более 88 м, ширина - до 13,5 м. Судно сможет двигаться со скоростью более 22 км/ч. Планируется, что оно будет ходить по маршрутам Омск - Тобольск - Салехард и Салехард - Антипаюта, а также рассматривается возможность рейсов до самого северного населенного пункта Ямала - села Сеяха. Ранее сообщалось, что стоимость строительства превысит 1,5 млрд рублей.

По словам Артюхова, интерес к проекту проявили две крупные верфи - Зеленодольский завод имени А .М. Горького (Татарстан) и Онежский судостроительный завод (Карелия). "Собственно, между ними, мы ожидаем, будет конкурс. Документация, насколько я знаю, уже размещена", - уточнил глава региона.

Он добавил, что теплоход планируется построить в течение трех лет. "Это будет уникальное судно - крупное, каютного типа, на 250 пассажиров. Такое за последние 30 лет, насколько я знаю, у нас в стране не делалось. Поэтому это вызов технологический для того, кто будет у нас исполнителем контракта", - подчеркнул Артюхов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.