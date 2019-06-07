Россия и Абхазия договорились об упрощении декларирования поставок нефтепродуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительства Республики Абхазия и Российской Федерации внесли изменения в соглашения о режиме торговли товарами между странами, это позволит оптимизировать поставки нефтепродуктов и номенклатуры. Соответствующий протокол министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Изменение в Соглашение о режиме торговли товарами направлено на исключение возможности осуществления временного периодического таможенного декларирования при поставке из России в Абхазию нефтепродуктов и номенклатуры, объем которых определяется в соответствии с соглашением, в целях оптимизации процесса таких поставок. С учетом того, что соглашение предусматривает неприменение российской стороной вывозных таможенных пошлин на указанные товары, изменение устранит возможность неравномерности поставок в зависимости от действий отдельных участников внешнеэкономической деятельности", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Абхазии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.