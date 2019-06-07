Задорнов оценил стоимость пакета акций ВТБ, находящихся у "ФК Открытие", в 80 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Пакет акций банка ВТБ, который находится во владении банка "ФК Открытие", оценивается в 80 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава банка Михаил Задорнов.

"Мы владельцы этого пакета. Если правительство захочет у нас его выкупить, то ему нужно выделить бюджетные деньги миллиардов 80", - сказал он.

При этом глава банка отметил, что продажа данного актива не является пока "приоритетным вопросом".

Ранее в интервью ТАСС Задорнов заявил, что "ФК Открытие" будет обсуждать дальнейшую судьбу пакета акций ВТБ, находящихся на балансе группы банка, не ранее 2020 года и совместно с правительством.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.