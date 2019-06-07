Орешкин: рост оттока капитала из России связан с выплатами компаниями внешнего долга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Рост оттока капитала из России связан в том числе с тем, что компании направляют прибыль на погашение внешнего долга. Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По данным ЦБ, отток капитала из РФ за январь - апрель вырос в 1,9 раза в годовом выражении, до $34,7 млрд.

"Значительный рост прибыли прошел по нефтегазовому сектору, компании сейчас, находясь в условиях сделки с ОПЕК, не имеют возможности резко наращивать добычу, поэтому не инвестируют в больших объемах. Из чего, на самом деле, в основном отток капитала сложился - компании просто получаемую прибыль направляют на погашение долгов, в том числе внешних. Поэтому значительная часть оттока капитала, она связана именно с этой динамикой дополнительной прибыли и направление ее на обеспечение долговой нагрузки", - сказал Орешкин.

По его словам, Минэкономразвития пока сохраняет прогнозы на текущий год по всем показателям.

"Прогнозы пока сохраняем по всем показателям, но с прибылью, особенно когда она резко вырастает в какой-то ситуации - у компании любого сектора практически стандартное поведение - некоторое время, когда этот шок позитивный для них по прибыли происходит, они некоторое время не принимают долгосрочных решений, просто ждут, чтобы понять, насколько ситуация устойчива, и только потом принимают решения об увеличении инвестиций. Первое время это все направляется на увеличение подушки безопасности: либо в виде накопления ресурсов, либо в виде погашения долга", - сказал Орешкин.