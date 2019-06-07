Тульский производитель мяса индейки инвестирует 2 млрд рублей в расширение производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Краснобор", производящая мясо индейки в Тульской области, инвестирует 2 млрд рублей в расширение производства в регионе. Соглашение об этом в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали министр сельского хозяйства области Дмитрий Миляев и генеральный директор ЗАО "Краснобор" Аркадий Левин, сообщили журналистам в пресс-службе региона.

"На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по реконструкции и развитию комплекса по производству и переработке мяса индейки. Общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей. Будет создано около 200 рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

По данным администрации региона, по итогам 2018 года объем выпущенной продукции компании "Краснобор" составил 24,6 тыс. тонн, это на 7% больше показателя предыдущего года. Новые производственные мощности позволят в 1,5 раза увеличить объем продукции на предприятии.

"Краснобор" является одним из ведущих производителей мяса индейки в России. Птицефабрика действует на четырех производственных площадках в Тульской области и представляет собой полный цикл по выращиванию, переработке и реализации готовой продукции.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.