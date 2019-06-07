Президент Болгарии заявил, что санкции против России могут серьезно ударить по бизнесу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Антироссийские санкции могут нанести серьезный ущерб бизнесу, необходимо думать о последствиях подобных мер. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Я лично не голосую [за санкции против России на заседаниях Совета ЕС], потому что премьер-министр Болгарии представляет [на заседаниях] страну, - сказал он. - Болгария является частью взаимопониманий в ЕС, а именно: санкции направлены на изменение политики [РФ], на деэскалацию напряженности [конфликта на Украине]".

"Но всякий, кто планирует ввести санкции, должен думать и о последствиях, - отметил Радев. - Конечно, бизнес может пострадать и в некоторых сферах серьезно".

По его мнению, санкционные меры несправедливы, потому что "бьют не по политикам, а влияют на рядовых людей". "Санкции, могу сказать из нашего опыта, могут вести к черному рынку и организованной преступности", - резюмировал болгарский лидер.