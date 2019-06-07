Минкомсвязь создаст для регионов облачное решение по предоставлению муниципальных услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь разработает и в начале следующего года передаст регионам типовое облачное решение для предоставления государственных услуг на муниципальном уровне. Об этом сказал во время сессии "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы", которая прошла в пятницу в рамках ПМЭФ-2019, заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин.

"Мы уже в начале следующего года дадим регионам типовое облачное решение с преднастроенными региональными цифровыми услугами, которые позволят с минимальными затратами тем регионам, в которых действительно нет такой возможности, кастомизировать и настраивать свои особенные услуги, предоставлять их качественно как на нашем едином портале [госуслуг], так и на региональных ресурсах", - сказал он.

Также Паршин сказал, что вторым направлением в работе с регионами является оптимизация работы сайтов госорганов и госучреждений. "Сейчас у нас порядка 200 тыс. сайтов государственных, муниципальных органов [власти] и их подведомственных учреждений <…> Мы разработали единую систему gosweb, разработали стандарты дизайна, единый конструктор сайтов, и в этом году стартуем с четырех типов сайтов в пяти регионах страны. Это органы местного самоуправления, школы, больницы и детские сады", - сказал он, уточнив, затраты по эксплуатации и созданию таких ресурсов будут бесплатны для учреждений.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.