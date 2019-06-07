Росатом планирует начать строительство второго блока "Аккую" в конце лета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" ждет получения основной лицензии на строительство второго блока первой в Турции АЭС "Аккую" в июне - июле этого года и намерена выйти на "первый бетон", означающий начало строительства станции, в конце лета - начале осени. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах ПМЭФ-2019.

"В прошлом году мы получили общестроительную лицензию на второй блок [дает право вести общестроительные работы не ядерных объектах]. И ждем сейчас июнем - июлем основную лицензию на второй блок [позволит начать строительство непосредственно атомной станции]. В зависимости от окончательного решения регулятора турецкого, мы ориентируемся на конец лета - начало осени [срок заливки "первого бетона" второго блока]", - сказал он.

Также Лихачев отметил, что Росатом сдал турецкому регулятору весь комплект документов на получение основной лицензии на строительство третьего блока первой в Турции атомной электростанции "Аккую" и рассчитывает получить ее в первом квартале 2020 года.

"В первом квартале можем получить основную лицензию на третий блок. И к этому времени, естественно, сдадим документацию на четвертый [блок]", - сказал он.

"Мы так и идем с интервалом в один год [интервал начала строительства блоков АЭС "Аккую"], пытаемся немного сроки "поджать". Вы помните активное желание наших турецких партнеров в 2023 году запустить станцию, для нас очень важно сокращать сроки и между блоками, потому что проект реализуется в формате BOO (build-own-operate - ИФ). Это значит, что время - деньги во всех смыслах этого слова", - добавил Лихачев.

Россия и Турция в 2010 году подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации первой в Турции АЭС. Проект, стоимость которого оценивается в $20 млрд, предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 МВт.

Заливка "первого бетона" первого блока АЭС "Аккую" началась в апреле 2018 года.