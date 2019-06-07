Миллер заявил, что все партнеры по "Северному потоку - 2" подтвердили свое участие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Датский участок газопровода "Северный поток - 2" может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута, крайний срок для выдачи разрешения и соблюдения графика строительства еще не наступил, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Выборы же прошли в Дании, новое правительство формируется. Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий, это условно 130 км. Максимум - пять недель работы. Я знаю этот срок, но вам его говорить не буду, но могу сказать, что он еще не наступил. Пока еще он и не завтра наступает", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, когда наступит крайний срок для разрешения Дании на строительство, чтобы успеть его закончить к концу 2019 года.

Миллер отметил, что надо учитывать, что также потребуются пусконаладочные работы. При этом он отметил, что "капитальные затраты, которые необходимы, чтобы газопровод построить, без стоимости финансирования, уже профинансированы на 80% [с учетом транша финансирования за второй квартал 2019 года]". "С точки зрения протяженности - 57,2%, и каждый день все больше, это уже, считайте, две трети <...> Все наши партнеры, которые были на форуме, все подтверждают свое участие", - добавил он.

Ранее начальник управления департамента внешнеэкономической деятельности компании Алексей Мирошниченко сообщал, что "Газпром" прорабатывает возможность снижения негативного влияния от позиции Дании относительно строительства газопровода "Северный поток - 2" и одновременно оспаривает требование Датского энергетического агентства (ДЭА) о подаче третьей заявки на его маршрут.

Датское энергетическое агентство в качестве координирующего органа представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду по маршруту морского газопровода "Северный поток ‑ 2", разрабатываемого компанией Nord Stream 2 AG, юго-восточнее острова Борнхольм. Этот маршрут проходит через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Дании, за пределами датских территориальных вод.

Три заявки

15 апреля 2019 года для обеспечения защиты интересов акционера и финансовых инвесторов компания Nord Stream 2 AG, несмотря на юридическую неопределенность, подала в ДЭА третью заявку на получение разрешения и соответствующую документацию по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Акватория, по которой проходит юго-восточный маршрут, ранее являлась спорной между Польшей и Данией и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов. Она станет доступной после ратификации Данией и Польшей соглашения о границе.

Заявка на получение разрешения и ОВОС поданы вслед за решением ДЭА от 26 марта. Вместе с тем 17 апреля Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение ДЭА, поскольку компания считает требование агентства о подаче третьей заявки и проведении третьего процесса консультаций чрезмерным и незаконным.

На рассмотрении в ДЭА уже находятся две отдельные заявки от компании Nord Stream 2 AG. Первая заявка на маршрут, пересекающий территориальные воды Дании, была подана в апреле 2017 года на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в отношении действующего газопровода "Северный поток". Вторая заявка по альтернативному маршруту в ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма была подана в августе 2018 года. При этом в то время данный северо-западный маршрут считался предпочтительным маршрутом в ИЭЗ Дании с точки зрения воздействия на окружающую среду.