Порядка 55 млрд рублей вложат в модернизацию и расширение производства на Сегежском ЦБК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Segezha Group (входит в АФК "Система") инвестирует 55 млрд рублей в модернизацию и увеличение мощностей производства на целлюлозно-бумажном комбинате карельского города Сегежа, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Дорожную карту в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством республики и ООО "УК "Сегежа групп" на полях Петербургского международного экономического форума в пятницу подписали правительство Карелии и президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин. "Планируемый объем инвестиций составит порядка 55 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Дорожная карта объединила в себе все договоренности правительства региона и компании по развитию ЦБК, деревообрабатывающих производств и интенсивного лесопользования. Согласно документу, предприятие должно увеличить мощность до 850 тыс. тонн продукции в год, а также расширить свой ассортимент товаров. Помимо небеленой крафт-бумаги, в Сегеже начнут делать беленую крафт-бумагу, а также беленую лиственную и хвойную целлюлозу.

Изменения затронут работу компании на арендованных лесных участках. Для анализа и дальнейшего строительства лесных проездов и ремонта дорог, компания проведет аэрофотосъемку над территориями Беломорского, Кемского, Калевальского и Лоухского центральных лесничеств. Кроме того, правительство Карелии совместно с Segezha Group выступит с инициативой в правительстве РФ увеличить разрешенную массу автопоездов с лесными грузами до 55 тонн с нагрузкой на ось до 10 тонн. Региональные власти также планируют предложить расширить Сегежский железнодорожный транспортный узел.

Модернизация производства позволит сделать работу завода более экологичной. Сегежский комбинат смонтирует новую установку непрерывной варки беленой лиственной и хвойной целлюлозы, а также построит современный древесно-подготовительный цех, создаст комплекс по регенерации химикатов и установку для сбора, транспортировки и термического обезвреживания газов. Последнее позволит снизить неприятный запах в населенном пункте.

"Сегодня мы утвердили систему мероприятий, выполнение которых позволит СЦБК выйти на конкурентную себестоимость существенно ниже, чем у зарубежных лидеров отрасли. Мы рассматриваем этот проект как стратегический для республики", - сказал глава Карелии Парфенчиков.

О ПМЭФ

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.