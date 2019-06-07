Новикомбанк предоставит "Вертолетам России" финансирование на 5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Новикомбанк и холдинг "Вертолеты России" договорились о стратегическом партнерстве и о кредитовании на 5 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В сообщении банка отмечается, что в соответствии с достигнутыми договоренностями банк выступит организатором финансирования проектов холдинга по созданию и продвижению гражданской вертолетной техники.

В частности, соглашение предусматривает организацию финансирования таких значимых проектов, как поставка, ремонт, сопровождение эксплуатации вертолетов Ка-62, Ка-32, Ка-226; Ансат, Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения.

Стороны подписали также кредитное соглашение, в соответствии с которым банк предоставит холдингу финансирование в размере 5 млрд рублей по программе стратегического партнерства.

Сотрудничество Новикомбанка и "Вертолетов России" развивается с 2011 года по нескольким направлениям. Банк предоставляет холдингу расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. Лимит кредитования, установленный на "Вертолеты России" в Новикомбанке, составляет 14 млрд рублей.