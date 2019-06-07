В Росатоме заявили, что сроки строительства АЭС "Пакш-2" корректируются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" в этом году сдаст заказчику АЭС "Пакш-2" в Венгрии технический проект станции, что позволит в следующем году направить документы на получение лицензии на строительство АЭС. Об этом журналистам сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы юридически корректируем сроки, и задача этого года для нас - сдача технического проекта. Эта работа будет идти в течение всего лета и осени для того, чтобы заказчик в будущем году сдал документы регулятору на лицензию", - сказал Лихачев.

Вместе с тем Лихачев отметил, что Росатом уже законтрактовал основную часть оборудования для станции долгосрочного срока изготовления. "Мы контрактуем сейчас активно венгерские компании для создания строительно-монтажной базы, в общем все, что называется, активно заходим на площадку", - добавил он.

В июле прошлого года в материалах к встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщалось, что госкорпорация "Росатом" планирует начать строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии не позднее конца октября 2019 года.

О станции

АЭС "Пакш" построена в конце 1980-х годов и производит порядка 40% электроэнергии, которая потребляется в Венгрии. На АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью порядка 2 тыс. МВт.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, и в конце 2014 года Росатом подписал контракты на достройку АЭС. Проект расширения станции получил название "Пакш-2". Инвестиции в него оцениваются в €12,5 млрд. В том же году РФ и Венгрия подписали соглашение о предоставлении Россией кредита в размере до €10 млрд на достройку станции. Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить выработку электричества.