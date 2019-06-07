Около 9 млрд рублей вложат в создание молочно-товарных комплексов в Смоленской области

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Кабош" инвестирует 8,68 млрд рублей в строительство молочно-товарных комплексов по 4,3 тыс. голов каждый на территории 11 районов Смоленской области. Соглашение о реализации проекта подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"Инвестиционный проект направлен на строительство молочно-товарных комплексов по 4,3 тыс. голов каждый на территории Смоленской области. Общий объем инвестиций составит 8,68 млрд рублей. Реализация инвестиционного проекта запланирована на территории 11 районов Смоленской области", - говорится в документе.

Компания намерена построить 20 комплексов, где смогут работать более 150 человек.

"Кабош" - один из крупнейших агрохолдингов России, специализирующийся на производстве молока, сыров, а также выращивании овощей в закрытом грунте. В группу компаний входят Великолукский молочный комбинат, "Зеленая лига", "Великолукское ТОК".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.