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"Новатэк" примет решение в 2019 году о вхождении Total в терминалы по перевалке СПГ

Сначала компания должна подсчитать, сколько именно потребуется инвестиций в проекты, отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Новатэк" в текущем году примет решение о возможном вождении Total с 10% долей в терминалы по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске. Об этом журналистам сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулурах Петербургского международного экономического форума.

"Решение будет принято в 2019 году", - сказал он.

По словам Михельсона, сначала компания должна подсчитать, сколько именно потребуется инвестиций в проекты. Кроме того, он не исключил участия в этих проектах китайских партнеров по "Арктик СПГ - 2".

Он отметил, что Total продолжает интересоваться участием в проекте и настроен серьезно. "Мяч на нашей стороне", - сказал Михельсон.

"Новатэк" планирует построить два терминала, чтобы сократить транспортные издержки со своих СПГ-проектов, в частности, с уже действующего "Ямал СПГ" и планируемого "Арктик СПГ - 2". До терминалов газ будут доставлять танкеры ледового класса по Северному морскому пути, потом он будет перегружаться на обычные газовозы.

Теги
РоссияФранцияМихельсон, Леонид Викторович
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