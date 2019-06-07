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ПМЭФ-2019

"Новатэк" в рамках совместного предприятия может поставлять во Вьетнам 4,5 млн т СПГ в год

Рост экономики Вьетнама создает благоприятные условия для развития газовой генерации, отметил глава компании Леонид Михельсон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Создаваемое совместное предприятие "Новатэка", Total, Siemens и "Зарубежнефти" может поставлять до 4,5 млн т СПГ в год для электрогенерации Вьетнама. Об этом сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Порядка 4,5 млн т в год", - сказал он.

Это СП может быть создано для интегрированного проекта электрогенерации с использованием СПГ во Вьетнаме.

Как отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, рост экономики Вьетнама и спроса на электроэнергию в стране "создает благоприятные условия для развития газовой генерации и поставок сжиженного природного газа".

Опыт работы "Зарубежнефти" во Вьетнаме будет способствовать успешной реализации планов "Новатэка" на данном рынке, заключил Михельсон.

Теги
РоссияВьетнамМихельсон, Леонид ВикторовичПМЭФ-2019
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