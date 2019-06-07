Башкирия на ПМЭФ увеличила объем привлеченных инвестиций в два раза

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Башкирия заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 82 млрд рублей. Это более чем в два раза выше показателей 2018 года, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"По итогам ПМЭФ подписаны инвестиционные документы на общую сумму порядка 82 млрд рублей. В их числе - соглашения с компаниями "ПСК-6" о создании транспортного агро-логистического парка "Уфимский", RAILGO о расширении и обновлении железнодорожного парка, "Хевел" и "Солар Системс" о строительстве солнечных электростанций, с госкорпорацией "Росатом" о модернизации системы энергоснабжения республики", - говорится в сообщении.

На форуме найден резидент для создаваемой особой экономической зоны (ОЭЗ), им стал Салаватский катализаторный завод, который планирует организовать производство порошкового силикагеля и выпуск присадки для дизельного топлива. Это позволит создать в регионе почти 3 тыс. рабочих мест. "ПМЭФ-2019 стал рекордным для региона по объему привлеченных инвестиций. К примеру, в прошлом году портфель инвестсоглашений составил всего 30 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.