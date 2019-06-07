Кубань заключила на ПМЭФ соглашения на сумму 17,1 млрд рублей

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Делегация Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала девять соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 17,1 млрд рублей. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"В этом году на форуме делегация Краснодарского края подписала девять соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму 17,1 млрд рублей. Теперь нам предстоит плодотворно потрудиться, чтобы успешно реализовать все запланированное и укрепить инвестиционное доверие к региону", - написал губернатор.

По данным пресс-службы администрации региона, подписано четыре протокола о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций и пять соглашений о сотрудничестве.

В частности, подписано соглашение о строительстве концертного зала в Краснодаре, достигнуты договоренности о сотрудничестве с "Деловой Россией" в области поддержки малого и среднего бизнеса, с "Кинокомпанией Царь Пикчерз" - по съемкам фильма "Любовь и прочие активы" на территории Краснодарского края.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.