Мединский: бизнес, восстанавливающий архитектуру, должен быть на особом счету у власти

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Предприниматели, которые вкладывают средства в восстановление исторической деревянной архитектуры в городах, должны быть на особом счету у власти. Такое мнение высказал в пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский после посещения стенда Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Восстановление деревянных домов с точки зрения инвестиций бессмысленно. Оно осмысленно, если ты думаешь о завтрашнем дне, о будущих поколениях, о красоте своей земли. О том, как будет выглядеть твой город: безликим набором железобетонных многоэтажек или вот с такими уникальными деревянными красивыми зданиями. Поэтому каждый из предпринимателей, который хочет восстановить деревянные памятники, должен находиться на особом счету у власти", - приводятся слова Мединского в сообщении пресс-службы правительства региона.

Министр культуры принял участие в акции по покраске наличника нижегородского дома, построенного более 170 лет назад и включенного в перечень объектов культурного наследия. Кроме Мединского, в акции приняли участие более 40 гостей форума - президент Российской академии наук Александр Сергеев, российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, американский актер Стивен Сигал, главы регионов и другие участники ПМЭФ.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, наличник стал на форуме символом сохранения объекта культурного наследия. "Было очень приятно видеть неподдельное восхищение самых разных людей красотой и изяществом работы нижегородских мастеров. Думаю, что многие из тех, кто принял участие в акции на нижегородском стенде, захотят продолжить знакомство с русским деревянным зодчеством <…> Наша задача убедить инвесторов и институты развития, что деревянные дома не "гнилушки", а часть нашей великой истории, которая может принести еще много пользы", - цитирует Никитина пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.