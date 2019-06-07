САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Саратовской области намерены создать совместно с Китаем производство сои и кукурузы для дальнейшего экспорта. Производство этих зерновых на территории региона планируется увеличить до 10 млн тонн и 1 млн тонн в год соответственно, сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Валерий Радаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы сегодня ведем совместно с Китаем разговор по производству на территории Саратовской области сои и кукурузного зерна. У нас [в регионе] больше всего солнечных дней, и по количеству белка получается самая качественная соя. Планируется производство до 1 млн тонн сои и до 10 млн тонн кукурузы в год и поставка [этой продукции] на экспорт", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в настоящее время в Саратовской области производится 30 тыс. тонн сои и 300 тыс. тонн кукурузного зерна.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о большом объеме двустороннего взаимодействия РФ и КНР. Он напомнил, что страны собирались довести товарооборот до $100 млрд в год, но уже достигли $108 млрд. Он также добавил, что Россия и Китай являются стратегическими партнерами.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.