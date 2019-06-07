Курская область начала переговоры с банками по кредиту для экспортного контракта "Геомаша"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Администрация Курской области начала переговоры с банками о выдаче кредитной линии для обеспечения закупки комплектующих деталей, необходимых для выполнения зарубежного контракта на поставки буровых установок предприятия "Геомаш". Заинтересованность проектом выразил Сбербанк, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора региона Роман Старовойт.

"Когда я был на предприятии, этот вопрос (обеспечения контракта финансами - прим. ТАСС) был поставлен, и мы сейчас работаем с банками. Со Сбербанком, с руководством я поговорил - помочь (с финансированием - прим. ТАСС) обещали коллеги", - сказал он.

В мае Старовойт совершил рабочую поездку на завод. По данным пресс-службы администрации области, предприятие заключило контракт на поставку оборудования за рубеж, однако он не обеспечен авансом, а для производства техники требуются оборотные средства, которые позволят закупить необходимые комплектующие. Врио губернатора тогда пообещал "в ручном режиме более внимательно смотреть все документы под обеспечение контракта".

"Геомаш" основан в Курской области в 1885 году. Более чем за 130-летнюю историю Щигровский чугунно-литейный и механический завод по выпуску и ремонту сельскохозяйственной техники развился в предприятие, которое в 2019 году поставляет в регионы России, страны Восточной Европы, Азии, Африки и Южной Америки более 20 видов передвижных буровых установок. Производственные площадки компании расположены в Курской области, Владимире, Нордхаузене. На заводе работают более 600 человек.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.