Саратовская область поставила в Иран пробную партию халяльной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Пробная партия халяльной продукции - мяса баранины - из Саратовской области отправилась в Иран, сообщил ТАСС в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор области Валерий Радаев.

"У нас есть свой перерабатывающий кооператив по производству халяльной продукции - мяса баранины. Первую пробную партию мы отправили в Иран, но при такой летней жаре делать это очень сложно. Мы должны понять, [стоит ли] нам развивать это направление дальше или ограничиться теми темпами, которые у нас есть", - сказал он, не уточнив, о каких объемах идет речь.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.