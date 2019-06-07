"КамАЗ" и Weichai локализуют производство индустриальных двигателей в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Китайская корпорация Weichai и ПАО "КамАЗ" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о создании предприятия по выпуску индустриальных двигателей на базе Тутаевского моторного завода, сообщается в пятницу на портале органов госвласти региона.

"Осенью прошлого года на Восточном экономическом форуме ПАО "КамАЗ" и китайская корпорация Weichai договорились о создании совместного предприятия на территории Ярославской области. Сегодня при поддержке правительства региона эти договоренности обретают конкретные формы в трехстороннем соглашении, которое является стратегически важным для нашей области. Оно заключено в рамках реализации программы импортозамещения в двигателестроении и направлено на развитие экономики моногорода Тутаева", - цитирует пресс-служба губернатора области Дмитрия Миронова.

Соглашение подписали Миронов, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин и председатель совета директоров Weichai Power Co., Ltd Тан Сюгуан. Серийное производство двигателей планируется начать к середине 2020 года. Отмечается, что реализация соглашения позволит привлечь на территорию опережающего развития в Тутаеве более 760 млн рублей инвестиций. На предприятии планируется создать около 160 рабочих мест.

ТОР в Тутаеве была создана в 2017 году, сейчас там работает пять резидентов. Всего в Ярославской области действует три ТОР.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.