Представитель Huawei поделился планами по работе с РФ в ходе встречи Путина с бизнесом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Проекты в сфере здравоохранения и фармацевтики обсуждались в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами в рамках ПМЭФ-2019. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Обсуждались в том числе конкретные планы многих компаний по развитию инжиниринговых центров в России, по новым проектам в сфере фармацевтике, по новым проектам в сфере здравоохранения. Безусловно, важным было выступление коллеги из Huawei, который поделился своими планами по работе с Россией", - сказал он.