"ФосАгро" вложит 26,6 млрд рублей в расширение производства в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "ФосАгро" намерена расширить производство удобрений в городе Волхов Ленинградской области до 2023 года. Это потребует инвестиций в размере 26,6 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства по итогам подписания соглашения между губернатором Александром Дрозденко и гендиректором компании Андреем Гурьевым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Проект предполагает создание новых мощностей по производству минеральных удобрений, включающих фосфор и азот, в количестве 840 тыс. тонн в год, вложение инвестиций на сумму не менее 23,6 млрд рублей. Запуск новых производственных мощностей планируется до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на новом производстве будет создано более 200 новых рабочих мест для жителей области. "Кроме того, строительство нового производства предусматривает финансирование мероприятий по природоохранной деятельности в размере около 210 млн рублей, по промышленной безопасности и охране труда - около 150 млн рублей. Новая промплощадка обеспечит поступление порядка 360 млн рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Ленинградской области", - уточняется в сообщении.

"ФосАгро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.