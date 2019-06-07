Цифровые сервисы для участников рынка АПК Тамбовской области создадут в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Тамбовской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) трехстороннее соглашение с APIBank и группой компаний "Белая Дача" о внедрении цифрового сервиса для участников зернового рынка региона, сообщила в пятницу пресс-служба администрации области.

"Совместно с ГК "Белая Дача" администрация региона обеспечит внедрение современных цифровых сервисов для участников зернового рынка с помощью агропромышленного маркетплейса GrainChain. Цифровая торговая площадка позволит минимизировать издержки участников рынка при поиске надежных контрагентов и заключении сделок купли, продажи и перевозки зерновых, осуществлять постоянный мониторинг и прогнозировать рынок с применением методов обработки больших данных", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации региона, внедрение цифровой платформы начнется в 2019 году.

По данным пресс-службы, маркетплейс должен существенно увеличить эффективность работы предприятий АПК. "Сервис позволит оптимизировать экспорт зерновых и будет доступен, в том числе на языках ключевых стран-импортеров. Также площадка позволит в реальном времени проводить мониторинг траектории движения зерновозов по территории России, упростит документооборот", - уточняется в сообщении.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.