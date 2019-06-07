Контакты с Азербайджаном, Японией и инновации обсудят в третий день Петербургского форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Международное сотрудничество, цифровую трансформацию и инновации обсудят в субботу в третий день работы Петербургского международного экономического форума.

Программа форума начнется с бизнес-диалога Россия - Азербайджан. Как отмечается в программе, правительствами России и Азербайджана взят курс на укрепление тесного двустороннего сотрудничества. В настоящий момент реализуются совместный план действий по активизации сотрудничества в агропромышленном комплексе, программа сотрудничества в сфере туризма, план действий по реализации проекта международного транспортного коридора "Север - Юг", прорабатываются вопросы по наращиванию объемов взаимных операций в национальных валютах. На мероприятии планируется обсудить, как создать более эффективные механизмы реализации крупных инфраструктурных проектов на территории стран, с какими проблемами сталкиваются российские и азербайджанские инвесторы.

Также в третий день планируется обсудить стратегию лекарственного обеспечения. Для увеличения доступности лекарственных средств необходимо выполнение основных элементов системы: рационального отбора, доступных цен, корректной количественной оценки и точного прогнозирования, своевременной закупки, правильного хранения и распределения. В последние годы в России существенно сократился срок вывода лекарств на рынок без потери качества, приняты меры по предупреждению обращения фальсифицированной и контрафактной продукции, расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Несмотря на появление более дорогих качественных лекарств, расширение их перечня, поддержку отечественных инноваций, были предприняты лишь минимальные усилия для изменения распределительных и закупочных операций, выстраивания работы по отслеживанию реальной эффективности данных препаратов для пациентов.

В последнее время эксперты выделяют два основных приоритета в стратегии: введение лекарственного страхования и увеличение госфинансирования. Эффективность использования средств во многом предопределяет успех национальной лекарственной политики, причем качество государственного регулирования может стать основным ориентиром по сравнению с увеличением расходов.

Также на форуме вновь обсудят цифровую трансформацию экономики: международный и российский опыт цифровизации транспортного сектора. Процессы цифровой трансформации являются драйверами научно-технологического развития национальной экономики, закладывающими основы технологического лидерства России на глобальной арене. Цифровизация транспортной отрасли России, являющейся ключевым элементом архитектуры международных транспортных коридоров между Европой и Азией, - одна из приоритетных государственных задач, определяющих конкурентоспособность экономики и развитие транзитного потенциала страны. Внедрение прорывных сквозных технологий в транспортно-логистическом секторе, в том числе искусственного интеллекта, и масштабирование их использования сможет в ближайшем будущем обеспечить России лидирующие позиции на мировом рынке. Участники форума обсудят, какие механизмы государственной поддержки необходимы для стимулирования процессов цифровой трансформации транспортно- логистической отрасли.

Кроме того, планируется затронуть тему инновационного сотрудничества в странах СНГ. На постсоветском пространстве продолжается реализация Межгосударственной программы по инновационному сотрудничеству государств-участников СНГ. Страны обучают специалистов профессиям будущего, внедряют новые образовательные и исследовательские технологии, формируют межгосударственные сети компетенций коллективного пользования высокоточным оборудованием и способствуют становлению экономики нового технологического уклада. Участники планируют обсудить, каковы возможности межстрановой кооперации в рамках цифровой повестки в современных условиях.

Состоится обсуждение коммунальной инфраструктуры. Износ коммунальной инфраструктуры Российской Федерации преодолел критическую отметку в 70% на основных системах жизнеобеспечения: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и другого. Такой высокий показатель создает опасность увеличения количества аварий, технологических нарушений и риск невозможности предоставления бесперебойной услуги населению. Мировой опыт показывает эффективность решения данных проблем, в том числе за счет привлечения средств инвесторов.

Также на форуме будет обсуждаться рейтинг лояльности 50 крупнейших заказчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП - одна из наиболее востребованных форм поддержки у предпринимательского сообщества. Только за 2018 год объем закупок у субъектов МСП составил 3,264 трлн рублей. В течение последних четырех лет объем закупок у субъектов МСП увеличивался в среднем на 1 трлн руб. в год.

Также на форуме пройдут бизнес-диалоги Россия - Япония и ЕАЭС - АСЕАН. Кроме того, в рамках ПМЭФ состоится Международный молодежный экономический форум.

О форуме

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.