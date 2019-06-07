Камчатка выработает предложения по газификации региона до 1 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Камчатского края до 1 августа сформулируют предложения по оптимальным способам газификации региона. Об этом в ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

"Сегодня задача поставлена - сформировать вместе с Минэнерго России способы газификации Камчатского края. Будут ли это поставки газа с Сахалина или использование отпарного газа СПГ "НОВАТЭКа", но эту задачу нужно решить. Мы сформулируем предложения по газификации региона до 1 августа", - сказал Илюхин.

Как сообщалось, ранее предполагалось решить вопрос газификации Камчатского края за счет отпарного газа, образующегося при транспортировке газа сжиженного, который будет переваливаться на проектируемом терминале "НОВАТЭК" в бухте Бечевинская. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев считает такой способ слишком затратным.

На площадках ПМЭФ глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон обсудил с Юрием Трутневым возможность установки в Петропавловске-Камчатском регазификационного терминала для поставок СПГ из перевалочной бухты судами компании. Потребность Петропавловска-Камчатского в газе составляет около 300-400 млн кубометров в год, соответственно, максимальная мощность такого терминала может составить 600 тыс. т СПГ в год.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) планирует построить на Камчатке терминал по перегрузке СПГ для оптимизации транспортных расходов при доставке СПГ с проектов компании в российской части Арктики (на полуостровах Ямал и Гыдан) на основной рынок его потребления - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Мощность терминала - 21,7 млн т в год. Общий объем финансирования - 100,2 млрд рублей, в том числе 30,5 млрд - объекты госсобственности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.