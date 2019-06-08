Стоимость строительства новой больницы на Камчатке снизили на 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Победитель конкурса на заключение концессионного соглашения по строительству новой краевой больницы на Камчатке снизил стоимость возведения объекта на 1 млрд рублей. Об этом в ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

"В Камчатском крае проведены все необходимые процедуры для заключения концессионного соглашения по строительству новой краевой больницы. В июне будут подведены итоги, а в июле, думаю, мы уже подпишем концессионное соглашение. При проведении конкурсных процедур победитель снизил стоимость примерно на 1 млрд рублей" - сказал Илюхин.

Строительство новой краевой больницы на Камчатке было ранее оценено в 13,8 млрд рублей. С 2014 года до 2019 год за счет средств федерального (261,9 млн рублей) и краевого (796,5 млн рублей) бюджетов на строительство было направлено 1,05 млрд руб. Для дальнейшей реализации проекта, с учетом предусмотренных средств из федерального и регионального бюджетов, было принято решение о привлечении недостающих средств в рамках государственно-частного партнерства через концессионное соглашение. Компенсация расходов инвестору будет осуществляться на этапе эксплуатации за счет средств краевого бюджета и ОМС поэтапно, с 2022 по 2032 год.

В апреле этого года вице-премьер Юрий Трутнев поручил краевым властям проанализировать схему финансирования строительства краевой больницы и минимизировать вложение бюджетных средств.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.