Эксперт: использование искусственного интеллекта невозможно без объединения баз данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Объединение баз данных в единую систему является главной проблемой, которую необходимо решить в России для внедрения и эффективной работы искусственного интеллекта. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов.

"Ключевая проблема, которая существует у нас в сферах, где искусственный интеллект может активно применяться, условно, в управлении городами, - ... это объединение баз данных. Когда у нас держателями баз данных являются множество ведомств, которые между собой не дружат, а данные не передаются, эффективное управление, допустим, умными городами невозможно", - считает Федотов.

По его словам, базы данных при использовании по отдельности работают не так эффективно, как в объединенном виде. При этом глава АИРР также отметил, что при интеграции баз данных образуется столь большой массив информации, что им не может управлять даже группа людей, поэтому в этом случае необходимо применять искусственный интеллект.

АИРР - объединение субъектов Российской Федерации, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана 10 мая 2010 года при поддержке Минэкономразвития, "Роснано", Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Сейчас в состав АИРР входят 16 регионов России.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.