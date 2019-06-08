Япония надеется на выработку глобального решения по налогообложению цифровых компаний

ФУКУОКА /Япония/, 8 июня. /ТАСС/. Япония рассчитывает, что мировые державы смогут выработать единый подход к системе налогообложения цифровых компаний вместо того, чтобы принимать индивидуальные меры. Об этом заявил в субботу вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо, выступая на открытии сессии, посвященной вопросам налогообложения, в Фукуоке (Япония), где пройдет заседание глав минфинов и центробанков G20.

"Бизнес-модели с высокой степенью диджитализации, которые разрослись до больших масштабов и зависят от нематериальных активов, таких как данные и вовлечение пользователей, создают особые налоговые проблемы. Из-за разочарования общественности по поводу более низких эффективных налоговых ставок в отношении таких компаний, некоторые страны приняли решение действовать в одностороннем порядке. Однако, на мой взгляд, в данном случае многосторонний подход гораздо лучше одностороннего. Нам необходимо действовать сообща для предотвращения распада мировой налоговой системы", - сказал он.

По словам Асо, Япония надеется, что окончательный проект международного документа по налоговым правилам в отношении цифровых компаний, который могла бы одобрить Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будет подготовлен, как и планируется, к концу 2020 года.

В субботу в Фукуоке открывается заседание министров финансов и глав центробанков "двадцатки". С российской стороны в нем примут участие глава Банка России Эльвира Набиуллина и замминистра финансов Сергей Сторчак. Как ожидается, основными темами для обсуждения станут ситуация в мировой экономике и торговые споры между США и Китаем.