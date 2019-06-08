Минтруд: зарплата соцработников в Россия с 2012 года выросла почти втрое

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заработная плата социальных работников в России с 2012 года выросла с 12 тыс. до 34 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ накануне Дня социального работника, отмечаемого ежегодно 8 июня.

"По данным Росстата, средняя заработная плата социальных работников в I квартале 2019 года составила 34 296 рублей. В аналогичный период 2012 года она составляла 12 290 рублей. Таким образом, с 2012 года средняя заработная плата социальных работников выросла почти в три раза", - сообщили в ведомстве.

В министерстве рассказали, что свой профессиональный праздник в эту субботу отмечают более 120 тыс. работников социальной сферы России.

27 октября 2000 года президент России Владимир Путин подписал указ об установлении дня социального работника. Эта дата связана с историей возникновения социальной работы в России. В этот день 8 июня 1701 года Петр Первый издал указ "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых", положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. Согласно указу, "для десяти человек больных - в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил".