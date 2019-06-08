Банк Wells Fargo выплатит $385 млн клиентам, пострадавшим от его махинаций с автокредитами

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Банк Wells Fargo согласился выплатить $385 млн компенсаций для урегулирования обвинений в том, что он оформлял дополнительную страховку на автомобили, которые его клиенты покупали в кредит. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

По его данным, от действий банка пострадали порядка 25 тыс. его клиентов. Их новые транспортные средства были в результате изъяты самим банком в счет погашения задолженности по страховке, о размере которой они не знали и выплатить которую им было не по карману.

Представители Wells Fargo со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) в пятницу заявили, что это важный шаг на пути к восстановлению справедливости. По их информации, банк направит чеки всем пострадавшим клиентам.

В апреле 2018 года финансовый институт признал себя виновным по этим же обвинениям и согласился заплатить штраф 1 млрд долларов властям США. Банк также признал, что при заключении договоров по ипотеке он незаконно брал деньги с клиентов за фиксацию процентной ставки. Wells Fargo является третьим по величине коммерческим банком в США.