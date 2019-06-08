Электрички могут связать Краснодар, Анапу и Крым после запуска ж/д части Крымского моста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти прорабатывают вопрос о запуске электричек между Краснодаром и Крымом через Тамань после ввода железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Прорабатывается этот вопрос [о запуске электричек между Краснодаром и Крымом через Тамань]. Все будет максимально комфортно", - сказал Кондратьев.

Как уточнили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в связи с приближающимся открытием железнодорожной части Крымского моста рассматриваются варианты организации сообщения между краем и полуостровом. В частности, планируется запустить пригодный поезд из Краснодара в Тамань через Анапу. Ранее такого железнодорожного сообщения не было.

Из Тамани жители и гости края могут отправиться по направлению городов Крыма. Сообщение будет организовано современным скоростным высококомфортабельным подвижным составом.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.