Более 60 медучреждений Дагестана перешли на безналичный расчет по проекту со Сбербанком

МАХАЧКАЛА. 8 июня. /ТАСС/. Более 60 медицинских учреждений Дагестана, оказывающие платные услуги, перешли на безналичную оплату с прошлого года в рамках совместного с ПАО "Сбербанк" проекта "Безналичный Дагестан". Об этом сообщили ТАСС в управлении маркетинга и коммуникаций Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк".

"В прошлом году Юго-Западный банк "Сбербанка" при поддержке правительства Дагестана успешно запустил проект, направленный на повышение уровня безналичного денежного оборота в республике. По результатам реализации проекта в 2019 году объем оборота в эквайринговой сети превысил 4,4 млрд рублей, темп роста достиг 57%, а объем совершенных образовательных и ЖКХ платежей увеличился на 45% и ежемесячно составил 82 млн и 102 млн руб. соответственно. За период реализации проекта (с 2018 года) подключено более 60 государственных медицинских учреждений, оказывающих платные услуги", - сообщили в компании.

Отмечается, что с начала реализации проекта среднемесячный объем безналичной платы услуг в сфере образования вырос более чем в 2,5 раза, в сфере услуг ЖКХ - в 2 раза. Еще одним направлением проекта станет возможность оплачивать проезд в транспорте таким же безналичным способом.

"В настоящий момент идет подготовка конкурсной процедуры по выбору оператора безналичной транспортной системы Республики Дагестан. Заказчиком системы выступает Управление транспорта администрации города Махачкалы", - отметили в "Сбербанке".

С начала 2019 года Сбербанк подписал несколько соглашений по развитию системы безналичных расчетов в рамках проекта "Безналичные республики". Подписанные дорожные карты позволят поэтапно, в течение этого года, реализовывать комплекс мероприятий по развитию безналичных сервисов и платежной инфраструктуры на территориях республик в ЮФО и СКФО. Исключением является проект "Безналичный Дагестан", который стартовал в прошлом году и уже имеет определенные результаты.

Северный Кавказ в целом отстает от других российских регионов в плане развития безналичных банковских сервисов. В настоящее время на Северном Кавказе безналичные операции составляют менее 10% от общего объема совершаемых транзакций, а в среднем по России этот показатель находится на уровне 40%. При этом Северный Кавказ показывает динамичное развитие - темп прироста показателя за 2018 год порядка 18% (данные ЦБ РФ).