Бизнес-диалог "Россия - Япония" на ПМЭФ. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

На ПМЭФ проходит бизнес-диалог "Россия - Япония". Модераторами мероприятия стали председатель Российско-японского делового совета, президент "Деловой России", председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик и вице-президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Хироси Мэгуро.

На заседании выступают Тэруо Асада (председатель Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству, Федерации экономических организаций Keidanren), Станислав Воскресенский (губернатор Ивановской области), Муцуо Иваи (исполнительный вице-президент, директор-представитель Japan Tobacco Inc), Тадаси Маэда (управляющий Японского банка для международного сотрудничества), Максим Орешкин (министр экономического развития России), Ёсихиро Сэки (заместитель министра по экономике Японии), Роман Троценко (основатель и председатель совета директоров Корпорации АЕОН) и Вадим Швецов (гендиректор и член совета директоров ПАО "Соллерс").

Также в число участников дискуссии вошли губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, исполнительный вице-президент Японской организации по развитию внешней торговли Ясуказу Ирино и губернатор префектуры Окинава Ясухиро Тамаки.

Ознакомиться с подробной программой ПМЭФ можно на сайте http://forumspb.com/ru.