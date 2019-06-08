Сахалин договорился с "Газпромом" о строительстве в регионе комплексов СПГ

ТАСС, 8 июня. Соглашение о строительстве комплексов СПГ заключено между правительством Сахалинской области и "Газпромом"на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщается в субботу на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

"[врио губернатора Сахалинской области] Валерий Лимаренко договорился с "Газпромом" о строительстве комплексов СПГ на Сахалине. Соответствующее соглашение заключено в рамках Петербургского международного экономического форума - 2019. Подписи под документом поставили глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель совета директоров ООО "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что совместный проект предусматривает создание в регионе новой энергетической индустрии по перевозке СПГ, оснащению, инжинирингу, сервисам и эксплуатации этих мощностей. Он позволит обеспечить экологически чистым топливом удаленные районы на севере Сахалина и Курильских островах. "Также этот газ можно будет использовать для нужд автономной энергетики и транспорта. В дальнейшем проект позволит выйти нам на межрегиональный рынок с поставками малотоннажного СПГ в прибрежные районы регионов Дальнего Востока", - цитируются в сообщении слова Лимаренко.

Отмечается, что площадкой для строительства комплекса по производству СПГ выбран Поронайск - логистический центр острова, расположенный в центральной части Сахалина. Строительство завода станет основой для формирования на территории области новых направлений: электро- и теплоснабжение автономных потребителей источниками, работающими на СПГ, бункеровка, КриоАЗС. Всего предполагается построить две очереди завода, каждая будет производить по 5 тонн СПГ в час. Первую построят в 2021-2022 годы, сроки строительства второй станут ясны по итогам оценки результатов работы первой очереди.

"В настоящий момент на Дальнем Востоке работают более 500 дизельных электростанций общей мощностью более 600 МВт. Переход на голубое топливо даст не только экономический эффект, так как СПГ значительно дешевле дизельного топлива, но улучшит экологическую обстановку в регионе. Для жителей области это означает новое качество жизни, а компаний и островных предприятий - новые возможности в развитии", - отмечается в сообщении.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.