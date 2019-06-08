СКФО разработает комплексный план регулирования газовой отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. План восстановления инфраструктуры газовых сетей и регулирования ситуации в отрасли планируется разработать для регионов Северного Кавказа, сообщил в интервью ТАСС полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Совместно с "Газпромом" предполагаем, что найдем какие-то ресурсы, чтобы создать комплексный план восстановления и наведения порядка в газовой отрасли. <…> Мы должны достичь соглашений с субъектами с конкретным планом хотя бы на год, где будут прописаны конкретные действия субъекта и конкретные действия компании, ответственность", - сказал он.

По словам Матовникова, работа поспособствует постепенному сокращению существующих догов за газ в регионах округа. "На долги влияют многие факторы, сами ресурсные компании проводят достаточно неэффективную политику по взиманию долгов, нет прозрачной системы объема газа, который подается. Применительно к Дагестану - нет входного счетчика, мы не знаем сколько входит [газа]. Потребляет Дагестан в 1,5 раза больше, чем в советское время, когда было 12 огромных предприятий <…>", - отметил полпред.

Среди системных проблем округа Матовников перечислил систему наличного расчета, разрозненную тарифную политику, криминализацию отрасли - в первом полугодии в Дагестане были закрыты десятки кирпичных заводов и тепличные комплексы, которые незаконно использовали ресурс, было выявлено около 50 тыс. фиктивных абонентских счетов. "Только мерами репрессивными, только декриминализацией мы, конечно, ничего не добьемся. Назначен новый руководитель "Газпром межрегионгаза" ... Я уверен, что мы в ручном режиме добьемся этого плана и будем выполнять его, тенденция к позитиву есть однозначно", - считает полпред.

По данным "Газпрома", просроченная задолженность за газ конечных потребителей СКФО в 2018 году выросла на 10,4% до 93,9 млрд руб. Среди регионов Северного Кавказа "лидируют" в списке должников Дагестан, который на 1 января 2019 года задолжал за газ 46,1 млрд руб., Чечня - 15,9 млрд руб., Кабардино-Балкария - 13,6 млрд руб.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.