Компания X5 Retail Group построила 16 магазинов в Ростовской области в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших ретейлеров страны X5 Retail Group с начала 2019 года построил в Ростовской области 16 продовольственных магазинов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Василий Голубев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"16 [построенных магазинов] было на начало мая, уже в этом году. Они [хорошо] идут", - сказал Голубев.

Соглашение о намерении крупного ретейлера вложить в создание магазинов в Ростовской области 2,2 млрд рублей было подписано в феврале этого года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Согласно достигнутым договоренностям, компания откроет на территории региона в ближайшие два года 170 продовольственных магазинов.

Приоритет отдадут созданию торговых объектов в небольших сельских населенных пунктах - от 3 до 5 тысяч жителей. Предполагается, что в рамках проекта создадут около 2 тыс. рабочих мест.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.