Сахалин и "Газпром" подписали соглашение о строительстве деловых и спортивных объектов

ТАСС, 8 июня. Соглашение о строительстве ряда деловых и спортивных объектов подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Об этом сообщается в субботу на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

"Газпром" намерен построить в Южно-Сахалинске ряд деловых и спортивных объектов, а также свой административный офис. Подписи под соглашением поставили глава Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в Санкт-Петербурге в рамках экономического форума", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ направлен на дальнейшее развитие инфраструктуры сахалинских городов и сел, а также культуры и спорта. "Соглашение с нашим стратегическим партнером - "Газпромом" - предусматривает строительство ледовой арены и многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса международного уровня со спортивным залом, бассейном, тиром. Оба объекта возведут в Южно-Сахалинске. Также "Газпром" планирует построить в областном центре конгресс-холл на 800 мест, гостиницу, административный офис компании, жилые дома для своих сотрудников", - цитируются в сообщении слова Лимаренко.

По мнению главы области, которое также приводится на сайте, соглашение играет ключевую роль в формировании стратегического партнерства и развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, позволит улучшить инвестиционный климат на островах, подчеркнет привлекательность региона как перспективного и быстро развивающегося. Строительство объектов социально-спортивной инфраструктуры позволит сделать городскую среду комфортнее.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.