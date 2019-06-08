Представители более чем 10 стран посетили стенд Крыма на ПМЭФ-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Представители более чем 10 стран посетили стенд Республики Крым во время Петербургского международного экономического форума и заинтересовались возможностями работать с регионом, сообщил в субботу ТАСС на полях ПМЭФ глава республики Сергей Аксенов.

"Переговоров много. Интерес к Крыму в этой ситуации большой, где-то из 12 стран представители были на стенде, интерес есть, конкретные вопросы задают, берут материалы", - сказал он.

Он отметил, что большой рывок в международном сотрудничестве регион сделал бы при появлении транспортного сообщения с другими странами.

"Крым, находясь в составе Украины, никогда не был балован вниманием иностранных бизнесменов. Продление санкций, которые были введены после воссоединения Крыма с Россией, на мой взгляд, кардинально на экономическую ситуацию в Крыму не влияет", - добавил глава региона.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. Ряд стран, в первую очередь, - западных, ввели санкции и установили информационную блокаду.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.