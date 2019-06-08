Модернизация электросетей в СКФО позволит решить вопрос с долгами к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Работы по обновлению инфраструктуры электросетевого комплекса в регионах Северного Кавказа позволят погасить существующую задолженность в ближайшие пять лет, сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Россети" 7 июня в ходе ПМЭФ подписали соглашения с рядом регионов СКФО, представители компании заявили о возможном объеме инвестиций в размере 50 млрд рублей до 2024 года. Стороны договорились о консолидации на базе "Россетей" энергообъектов регионов для повышения эффективности развития сетевого комплекса, снижения аварийности и оптимизации расходов стороны.

"Явно видна эффективность "Россетей", чтобы имеющиеся задолженности в размере 25 млрд рублей нейтрализовать в ближайшие пять лет и создать условия для отсутствия потерь электроэнергии, чтобы наш регион ничем не отличался от других регионов России по инфраструктуре - все сети, подстанции, счетчики и т.д.", - сказал Матовников.

В апреле 2019 года вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах СКФО достигла 120 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.