Соглашение о сотрудничестве в области информтехнологий подписали Якутия и фирма "1С"

ТАСС, 8 июня. Правительство Республики Саха (Якутия) и фирма "1С" подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий на полях Петербургского международного экономического форума, сообщается в субботу на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

"Соглашение предусматривает укрепление взаимодействия в области информационных технологий, обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией при реализации социально значимых проектов региона с использованием программной платформы "1С: Предприятие", - говорится в сообщении.

Взаимодействие в рамках соглашения позволит задействовать опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности учреждений Республики Саха (Якутия). Одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие образовательной среды на базе высших и средних специальных учебных заведений региона, включая поддержку движения WorldSkills, подготовку и переподготовку преподавательских кадров в сфере ИТ, создание региональных центров компетенций.

"Сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации Республики Саха (Якутия) с использованием технологий фирмы "1С ". В числе приоритетных для нас задач - создание эффективных систем управления учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной сферы и других учреждений бюджетной сферы региона", - приводятся в сообщении слова председателя правительства республики Владимира Солодова.

По словам директора фирмы "1С" Бориса Нуралиева, которые также приводятся на сайте, системы "1С" успешно применяются во многих государственных учреждениях региона. Уже реализованы проекты по созданию централизованных облачных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью Хангаласского, Нюрбинского и Верхоянского улусов. В Якутске создан Центр компетенций по технологиям "1С" в Дальневосточном федеральном округе, ведется активная работа по обучению специалистов бюджетной сферы.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.