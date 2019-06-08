Власти Хайнаня: сфера медицины станет драйвером сотрудничества с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Отрасль медицины и фармацевтической промышленности, сфера информационных технологий, а также сектор нефтехимии могут стать драйверами сотрудничества компаний из России и китайской южной провинции Хайнань. Об этом в субботу в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил заместитель начальника секретариата партийного комитета провинции Сунь Дахай.

"Россия является самым важным партнером Китая и, конечно, Хайнаня. Даже с точки зрения туризма - наибольшее число иностранных путешественников приезжает из России, что крайне важно для нашей туристической отрасли", - сказал Сунь Дахай. "Мы надеемся, что в будущем мы также сможем сотрудничать в сфере медицины и фармацевтической промышленности, нефтехимической отрасли, секторе информационных технологий", - добавил он.

Замначальника секретариата партийного комитета провинции также отметил, что в ходе Петербургского международного экономического форума компании РФ и КНР заключили большое количество договоренностей. "Китай и Россия нацелены на развитие и усиление всестороннего сотрудничества. Мы очень взаимодополняем друг друга. Наше взаимодействие идет на пользу народам обеих стран", - подчеркнул он.

По словам Сунь Дахая, власти Хайнаня приветствуют стремление российских компаний "инвестировать в провинцию и создавать совместные предприятия с китайскими партнерами". "Мы готовы предоставить для предприятий из России самые лучшие и благоприятные условия, аналогичные бизнес-среде Гонконга и Сингапура", - указал он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.